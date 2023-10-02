العالم اليوم - مصر.. اندلاع حريق ضخم بمديرية الأمن في الإسماعيلية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. اندلاع حريق ضخم بمديرية الأمن في الإسماعيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 05:37 صباحاً - نقلت "رويترز" عن شهود ووسائل إعلام محلية أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى محاولات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يكشف سبب الحريق.

وقال شاهدان لرويترز، إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على النيران.