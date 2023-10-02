العالم اليوم - إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة على "إكس"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، صورة ساخرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه الرسمي في منصة "إكس".

الصورة المعدلة التي نشرها إيلون ماسك، أظهرت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتبدو عليه علامات الغضب، وأرفقها بنص جاء فيه: "عندما تمر خمس دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار".

ويشير ماسك في تغريدته إلى المساعدات التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وجاءت تغريدة ماسك بعد ساعات من موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

وسبق لماسك أن أثار غضب زيلينسكي من خلال استبيان للرأي نشره في أكتوبر الماضي، واقترح فيه تصويتا على الحلول التي يراها مناسبة لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، بما في ذلك اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم رسميا كجزء من روسيا.

ومن الخيارات التي أشار إليها ماسك في تغريدته، إعادة الانتخابات في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج روسيا منها إن جاءت النتائج مخالفة لما توصلت إليه موسكو.

كذلك اقترح ماسك اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم على أنها أرض روسية، وضمان إمدادات المياه إليها، وبقاء أوكرانيا كـ"دولة محايدة".

وفي نهاية منشوره، طلب ماسك من متابعيه التصويت على خطته بنعم أو لا، وفقما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشعلت تغريدة ماسك جدلا واسعا وغضبا بين صفوف الأوكرانيين، الأمر الذي استدعى ردا من رئيس البلاد زيلينسكي.

وكما فعل ماسك، نشر الرئيس الأوكراني استبيانا على "تويتر" آنذاك مع خيارين هما: أيهما تحب أكثر: إيلون ماسك الداعم لأوكرانيا، أم ذلك الداعم لروسيا.

وردّ الكرملين وقتها على اقتراح ماسك، قائلا إن وضعه خطوطا عريضة لاتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا "خطوة إيجابية".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو منفتحة دائما على التفاوض لإنهاء الصراع.