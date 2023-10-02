العالم اليوم - أسعار المنازل الجديدة بالصين ترتفع بعد تراجع دام 4 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أسعار المنازل الجديدة بالصين ترتفع بعد تراجع دام 4 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:23 صباحاً - أظهرت بيانات صدرت حديثا، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفعت قليلا في سبتمبر، منهية بذلك تراجع استمر أربعة أشهر متتالية، مع استفادة المطورين من سلسلة إجراءات الدعم الأخيرة.

وأظهر مسح أجرته شركة تشاينا إندكس أكاديمي للأبحاث العقارية أن الأسعار ارتفعت 0.05 بالمئة في المتوسط، مقارنة بالشهر الماضي بعد انخفاضها منذ مايو، وتراجعت أسعار المنازل الجديدة في 30 مدينة فقط من أصل 100 مدينة شملها المسح.

وقالت الشركة في تقرير إن هذه هي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.

وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.

وأعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز شراء المنازل، بما في ذلك تيسير بعض قواعد الاقتراض وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن.