العالم اليوم - بمسيرة أوكرانية.. فيديو لانفجار بقاعدة طائرات هليكوبتر روسية

انتم الان تتابعون خبر بمسيرة أوكرانية.. فيديو لانفجار بقاعدة طائرات هليكوبتر روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 08:23 صباحاً - أظهرت مقاطع فيديو انتشرت الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي، غارة بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة طائرات هليكوبتر في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن الغارة على سوتشي نفذتها وكالة استخبارات الدفاع الأوكرانية واستهدفت بنجاح ساحة انتظار السيارات التابعة لقاعدة طائرات الهليكوبتر في منطقة أدلر بالمدينة.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي حدثت فيه الغارة في سوتشي، ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أنه تم تنفيذ غارة أخرى بطائرة بدون طيار بنجاح في سمولينسك، وهي مدينة تبعد حوالي 250 ميلًا غرب موسكو، بالقرب من حدودها مع بيلاروسيا.

وبحسب التقرير، استهدفت هذه الضربة مصنع طائرات تديره الشركة الحكومية الروسية.

تبادل "الهجمات المسيرة"

قالت روسيا، الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة سمولينسك في غرب البلاد، وواحدة أخرى فوق منطقة كراسنودار في الجنوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة (05:00) تقريبا بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوزارة أنه في حوالي الساعة (06:00) بتوقيت غرينتش أسقطت روسيا 3 طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك، وأنه في الساعة (07:00) بتوقيت غرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.

وقال حاكم مقاطعة سمولينسك إنه "تم إحباط محاولة هجوم إرهابي بخمس طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة سمولينسك دون وقوع إصابات أو أضرار".

من ناحية ثانية، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إن 3 أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني استهدف منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.

أوكرانيا تسقط 16 من أصل 30 مسيرة روسية

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 16 من إجمالي نحو 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وأضافت عبر تطبيق تلغرام أن روسيا أطلقت الطائرات المسيرة من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية.

وذكرت السلطات أن منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا تعرضت للهجوم.

وقال إيهور تابوريتس حاكم تشيركاسي عبر تلغرام "خلال الليل، هاجم العدو منطقتنا تشيركاسي بكثافة بطائرات مسيرة هجومية. ولسوء الحظ، كانت هناك ضربات على البنية التحتية الصناعية في (مدينة) أومان".

وتابع: "نتيجة لذلك، اندلعت حرائق في مستودعات. وعلى وجه الخصوص تلك التي تم فيها تخزين الحبوب"، مضيفا أن شخصا أصيب.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني في بيان إن البنية التحتية المدنية ومستودعات تضررت أيضا في منطقة ميكولاييف الجنوبية ومنطقة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.