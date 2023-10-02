العالم اليوم - كشف حالة مصابي حريق الإسماعيلية.. وطائرات شاركت بالإطفاء

انتم الان تتابعون خبر كشف حالة مصابي حريق الإسماعيلية.. وطائرات شاركت بالإطفاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب فجر اليوم في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار إرسال 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق.

وقال شاهدان لرويترز إن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات على ما يبدو في بادئ الأمر لإخماد الحريق، وبعد أكثر من 3 ساعات أعلن التلفزيون الرسمي أنه تم السيطرة على الحريق.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من المبنى.

ولاحقا، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتجري الآن عمليات تبريد الموقع وتشارك طائرتان في عمليات الإطفاء.