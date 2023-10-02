العالم اليوم - بريطانيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - يعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتباراً من أبريل 2024 إلى 11 جنيهاً استرلينياً (13.4 دولار) في الساعة.

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب الأحد، إن "العمل يجب أن يعود ببدل كافٍ ونحن سنضمن حدوث ذلك".

وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسّن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".

ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه "وعدنا (...) بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهناً 10.42 جنيه إسترليني في الساعة. وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة.

كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالي مئة ألف شخص سوق العمل سنوياً، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات.

وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".