العالم اليوم - نمو نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - نما نشاط المصانع في روسيا بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في سبتمبر، كما زاد التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقد، بحسب ما أظهره مسح نشرت نتائجه، الاثنين.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير 2017.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "تفيد التقارير بأن الطلب القوي من العملاء وإطلاق المنتجات الجديدة وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع... كان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط".

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى حد كبير على الطلب المحلي.