العالم اليوم - بيان عاجل بشأن "تفحم" مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أصدرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بيانا عاجلا بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي أسفر عن إصابة 33 شخصا.

وذكرت النيابة العامة أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر الإثنين الموافق 2 أكتوبر عام 2023، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية، لمعاينته.

وأسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وتشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.