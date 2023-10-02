العالم اليوم - توم هانكس يحذر متابعيه من "إعلان مزيف"

انتم الان تتابعون خبر توم هانكس يحذر متابعيه من "إعلان مزيف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - حذر نجم هوليوود توم هانكس من انتشار إعلان عن التأمين على الأسنان، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من دون علمه.

واستخدم الإعلان المنتشر على الإنترنت نسخة رقمية من وجه وصوت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، للترويج لخطة تأمين على الأسنان.

وقال هانكس (67 عاما) في حسابه على "إنستغرام" الذي يتابعه نحو 9.5 مليون شخص: "احذروا! يوجد مقطع فيديو يروج لبعض خطط طب الأسنان باستخدام نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي. ليس لي أي علاقة بالأمر".

وكان الممثل الأميركي أعرب في وقت سابق عن مخاوفه بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما والتلفزيون، رغم أنه لم يتردد في الموافقة على نسخ معدلة رقميا لنفسه في أعمال فنية سابقة.

فعلى سبيل المثال، عرض فيلم الرسوم المتحركة "ذي بولار إكسبرس" عام 2004 نسخة معدلة بالكمبيوتر من هانكس، كما تم أيضا تقليل عمره في بعض مشاهد فيلم "رجل يسمى أوتو" الذي أنتج العام الماضي.

لكن في حديثه مع الممثل الكوميدي البريطاني آدم بوكستون يوم 18 أبريل الماضي، قال هانكس عن الذكاء الاصطناعي: "رأينا هذا قادما. رأينا أنه ستكون هناك هذه القدرة على تحويل الأصفار والآحاد داخل الكمبيوتر إلى وجه وشخصية".

وأخبر هانكس بوكستون أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسمح لنسخة مزيفة منه بمواصلة التمثيل إلى الأبد".

وتابع: "قد تصدمني حافلة غدا لكن العروض يمكن أن تستمر وتستمر".