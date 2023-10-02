العالم اليوم - اقتصاد المغرب ينمو 2.3% بالربع الثاني بدعم من القطاع الزراعي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أظهر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2023، بالمقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الربع ذاته من العام السابق.

وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الزراعية شهدت زيادة بنسبة 2.1 بالمئة، في حين ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3 بالمئة.

وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد المحلي، بحسب المندوبية.

نمو اقتصادي مدعوم بالنشاط الزراعي

بعد انخفاض حاد بنسبة 13.5 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022، تمكن القطاع الزراعي من تسجيل نموا بنسبة 6 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023.

والقطاع الزراعي في المغرب يسهم بـ 14 بالمئة من الاقتصاد المحلي، ويعمل به نحو 40 بالمئة من السكان.

كما نما قطاع صيد الأسماك في الربع الثاني 2023 بنسبة 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع انكماش بـ 14.6 بالمئة في الربع الثاني من 2022.

في المقابل، انكمشت أنشطة القطاع الصناعي بنسبة 2.8 بالمئة، مقابل نمو 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ:

الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 بالمئة

البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 بالمئة

الصناعات التحويلية بنسبة 2,1 بالمئة

وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4 بالمئة

الجدير بالذكر أن اقتصاد المغرب كان قد سجل نمواً بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن نمو النصف الأول في حدود 2.9 بالمئة.