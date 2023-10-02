العالم اليوم - وزير الطاقة الإماراتي: نتطلع بأن نصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين أمام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" إن بلاده تتطلع بأن تصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين، حيث نستهدف 1.4 مليون طن سنويا بحلول 2031.

وأكد المزروعي أن بلاده تؤمن بالاستدامة ولهذا قامت باتخاذ خطوات عملية نحو ذلك الاتجاه.

وردا على سؤال حول مخاطر ارتفاع الأسعار على قوة الاقتصاد العالمي، شدد وزير الطاقة الإماراتي على أن تحالف أوبك+ لا يستهدف أبدا سعرا محددا للنفط.

وأوضح أن أوبك+، كتحالف للمنتجين، يهتم بأن "يكون السعر مناسبا للمستهلكين، إلا أن مناسبة السعر للمستهلكين لفترة محدودة للغاية هو أمر قصير النظر"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لمواكبة الطلب المتنامي.

وقال إن الاستثمارات الإماراتية في قطع النفط والبترول تؤكد دورها في العمل المناخي، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل على مضاعفة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

كما أشار وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إلى أن بلاده لدينا مصادر بديلة تساهم في تحقيق الكفاءة لقطاع الطاقة.