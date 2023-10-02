العالم اليوم - فيديو لموقف محرج لشاب أراد الخطوبة.. وكاظم الساهر فضحه

انتم الان تتابعون خبر فيديو لموقف محرج لشاب أراد الخطوبة.. وكاظم الساهر فضحه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - تعرض شاب لموقف محرج خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر، الأحد، في ألمانيا.

وفي فيديو متداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، صعد الشاب على المسرح فيما بدا أنه اتفاق مسبق مع كاظم الساهر، ودعا الفتاة التي يريد خطبتها لمفاجأتها بتقديم الخاتم أمام الجمهور.

وعند صعود الفتاة بدأ الشاب رحلة البحث عن الخاتم إلا أنه لم يتمكن من العثور عليه ليكتفي بعدها باتخاذ صورة سيلفي مع الفنان العراقي.

وعلق كاظم الساحر على الموقف المحرج ممازحا الجمهور: "مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم".