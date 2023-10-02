نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار منازل وانقطاع الكهرباء بسبب السيول بجنوب ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بانهيار منازل وانقطاع الكهرباء بسبب السيول بجنوب ليبيا.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي، لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.