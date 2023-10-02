نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الداخلية التركية: أحد منفذي هجوم أنقرة من حزب العمال الكردستاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة ‏الداخلية التركية، اليوم الأحد، أن أحد منفذي هجوم أنقرة من حزب العمال الكردستاني.

وقالت ‏وزارة الداخلية التركية، إن انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.