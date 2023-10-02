العالم اليوم - محمد بن زايد يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى قطر، في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كان في مقدمة مستقبلي رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

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