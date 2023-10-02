قتلى وجرحى في انهيار كنيسة بالمكسيك

قتلى وجرحى في انهيار كنيسة بالمكسيكقتل 9 أشخاص وأصيب 40 آخرون، إثر انهيار سقف كنيسة في ولاية تاماوليباس شمال المكسيك.

ونقلت وكالة رويترز عن خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في تاماوليباس قوله إن كنيسة تقع في مدينة سيوداد ماديرو انهار سقفها أمس، وأعقب ذلك سقوط الجدران الخارجية، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين، فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين.

ولفت كويا إلى أن الجنود دعموا خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة باستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم، وكذلك رجال الأعمال المحليون قدموا معداتهم للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على المفقودين.