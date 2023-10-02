العالم اليوم - توتال إنرجيز: سوق النفط تشعر بتداعيات نقص الاستثمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - قال الرئيس التنفيذي، لـ توتال إنرجيز باتريك بويانيه، إن الطلب على النفط قوي والسوق تشعر بتداعيات نقص الاستثمارات.

وعلى هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، قال بويانيه في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن الأسعار الحالية للنفط تشجع المنتجين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وعن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل قال إنه ممكن وواقعي بسبب تحسن الطلب لكن يجب ضبط هذه الارتفاعات في الأسعار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، أن أزمة الغاز في أوروبا لم تنتهي لكنها أفضل حالا من العام الماضي، حيث أن برودة طقس الشتاء ستحدد اتجاه الأسعار.