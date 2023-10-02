العالم اليوم - اعتقال دبلوماسي مكسيكي سابق في إسرائيل وتسليمه لبلاده

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - اعتقل دبلوماسي مكسيكي سابق في إسرائيل، وسيتم تسليمه لبلاده حسبما أعلنت مكسيكو سيتي، الإثنين.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الدبلوماسي السابق أندريس رومر اعتقل في إسرائيل وسيتم تسليمه للمكسيك. وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري للحكومة، أن وزارة الخارجية المكسيكية ستقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق. لماذا ألقي القبض عليه؟ تتهم عدة نساء رومر بسوء السلوك الجنسي، رغم أنه ينفي هذه الاتهامات.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رومر يواجه في بلاده تهما بالاغتصاب، علما أن المكسيك قدمت العام الماضي طلبا لاستعادته.

في عام 2021، أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى اتهامات وجهتها 11 امرأة بأن رومر اعتدى عليهن جنسيا في منزله، بعد دعوتهن لحضور اجتماعات عمل.

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