العالم اليوم - خفوت بريق الذهب مع ارتفاع الدولار واحتمال رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر خفوت بريق الذهب مع ارتفاع الدولار واحتمال رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - واصل الذهب خسائره، الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، كما أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى خفوت بريق المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1354 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1853 دولارا.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 55 بالمئة أن يُثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة هذا العام.

ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو، انخفضت بأكثر من 11 بالمئة، أو 230 دولارا، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

ويتحول التركيز في السوق الآن إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، وكذلك إلى بيانات الوظائف وأرقام التوظيف في القطاع الخاص ووظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.40 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 893.12 دولار. وتراجع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1210.54 دولار.