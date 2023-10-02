العالم اليوم - تعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لسوناطرك خلفا لحكار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - عينت شركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لها، الاثنين، خلفا لتوفيق حكار.

وسبق أن شغل حشيشي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سوناطراك لفترة من الوقت قبل بضع سنوات، وهو مهندس قضى معظم حياته المهنية في الشركة.

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