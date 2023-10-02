نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا ترفع يدها عن أوكرانيا.. ماذا قال البيت الأبيض؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إنها (أموال المساعدات الحالية) كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة.. لكن هذا ليس حلا طويل الأجل".

وأشارت أيضا إلى أن البيت الأبيض لا يزال واثقا من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بمواصلة دعم كييف.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.

كما أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في ​​مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل، وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".

هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما.