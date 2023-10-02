بدوي: عمت الأفراح بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بمجرد إعلان السيسي الترشح

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أحمد جودة - القاهرة - قال فوزي بدوي مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة نزولا على رغبة الملايين من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج كان سبب سعادة لجميع المصريين الوطنيين

وأضاف فوزي بدوي أن حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية سوف تعقد جلسات متعددة بدءا من الآن وذلك للتنسيق لشحذ همم أبناء أكبر جالية مصرية في العالم للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وذكر مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في المملكة العربية السعودية أنه بمجرد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لولاية جديدة عمت الأفراح بين أبناء الجالية المصرية في السعودية وهو ما يعكس إيمان أبناء أكبر جالية مصرية في العالم بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.