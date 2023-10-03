العالم اليوم - شرطة بريطانيا تكافح حريقا كبيرا..وفيديو لكرة لهب تنير السماء

انتم الان تتابعون خبر شرطة بريطانيا تكافح حريقا كبيرا..وفيديو لكرة لهب تنير السماء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - قالت الشرطة البريطانية مساء الإثنين إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ مازالت موجودة في مكان الحادث".