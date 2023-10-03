العالم اليوم - سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش في دير الزور

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:28 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بشنّ إسرائيل هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23:50 من مساء الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات لوسائل إعلام محلية فيديوهات قالوا إنه للهجوم الإسرائيلي الذي وقع مساء الإثنين في دير الزور.