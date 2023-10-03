نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحول صحراء الجزائر إلى عاصمة للهجرة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض برنامج "حديث المغرب العربي" الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي على قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "صحراء الجزائر تحولت إلى عاصمة الهجرة الأفريقية"، عن أزمة الهجرة غير الشرعية في القارة.

وقال التقرير: "الهجرة ملف مؤرق لبلدان البحر المتوسط والمغرب العربي، معاناة جمة تواجهها جراء تدفقات كبيرة للمهاجرين في رحلتهم صوب أوروبا".

وأضاف: "الجزائر تشهد إقبالا متزايدا غير معهود للمهاجرين غير النظاميين يفوق مثيله في أوروبا، هكذا علقت المنظمة الدولية للهجرة على تحول الجزائر إلى واحد من أهم بلدان استقبال المهاجرين، بعدما كانت أرض عبور فقط نحو أوروبا".

وتابع: "فبمرور الوقت توجهت دفة المهاجرين الأفارقة نحو الجزائر بعد تدهور الأوضواع في ليبيا، وتشديد إجراءات الحد من الهجرة في تونس بعد أن وقعت الأخيرة اتفاق شاركة إسراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية".

واستطرد: "عاصمة الجزائر تحولت إلى عاصمة الهجرة الإفريقية القادمة من الساحل الإفريقي عبر مسارات مختلفة بفضل تنامي شبكات الإجرام المختصة بالاتجار بالبشر".

وأوضح: "أرقام مقلقة ومتزايدة للمهاجرين، حيث أصبح وجودهم ملحوظا بالمدن الجزائرية الكبرى في الجنوب، ومع استمرار تدفق المهاجرين عملت السلطات الجزائرية على إعادة النظر في سياساتها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة للحد من الظاهرة لما قد تشكله من تهديد لاستقرار البلاد".