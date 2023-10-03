العالم اليوم - الأولى من نوعها في أوكرانيا.. بناء مدرسة تحت الأرض

انتم الان تتابعون خبر الأولى من نوعها في أوكرانيا.. بناء مدرسة تحت الأرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:27 صباحاً - قال رئيس بلدية خاركيف إن المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد لحماية التلاميذ من الهجمات الروسية المتكررة بالقنابل والصواريخ.

وكتب رئيس البلدية إيغور تيريخوف على تطبيق تلغرام: "ملجأ كهذا سيمكن الآلاف من أطفال خاركيف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر حتى خلال التهديدات الصاروخية".

ولم يوضح رئيس البلدية حجم المدرسة الجديدة أو متى سيتم افتتاحها.

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بعد خلال الحرب، أقامت خاركيف حوالي 60 فصلا دراسيا منفصلا في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر، مما أتاح مساحة تكفي أكثر من 1000 تلميذ.

وهناك أجزاء من مدينة خاركيف تبعد أقل من 35 كيلومترا من الحدود الروسية وتعرضت لهجمات صاروخية شبه يومية.

وأدت الحرب، التي لا تلوح لها نهاية في الأفق، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين، وتقول وزارة التعليم الأوكرانية إن 363 مؤسسة تعليمية دمرت وتضرر ما يقرب من 3800 في أنحاء البلاد.