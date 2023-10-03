نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث في العلوم السياسية: لن يحدث تفاهم بين بكين وواشنطن في المستقبل القريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال إلهام لي الباحث في العلوم السياسية، إن الحرب الإعلامية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت من الغرب، الذين اضطر الصين للرد عليه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اتهامات الولايات المتحدة للصين بأنها تحاول الهيمنة على العالم تخلو من أي دليل، لكن الأدلة الموجودة تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي تريد السيطرة على العالم.

وذكر أن الصين ليست حدها التي تطلق على الولايات المتحدة "إمبراطورية الأكاذيب"، هناك العديد من دول العالم التي تعاني من الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن المستقبل القريب لن يشهد تفاهمات بين الصين وأمريكا في الوقت الذي ما تزال فيه أمريكا تحاول إضعاف الصين، ولو اعتبرنا أن البروباجندا بدأت من ألمانيا النازية، فإنها شهدت ازدهارا على يد أمريكا.