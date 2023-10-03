نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في الخرطوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتبادل الجانبان، القصف المدفعي، وسُمِعَ دوي الانفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان، فيما استهدفت مسيرات تابعة للجيش مواقع للدعم السريع بحي المنشية شرق بالخرطوم.

وقصف الجيش السوداني مواقع للمليشيا المتمردة في مدينة أم درمان، ومحيط سلاح المدرعات، بينما ردت المليشيا بقصف مدفعي على منطقة الجرافة في أم درمان بالقرب من مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني، استهدفت سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وفي أم درمان غرب العاصمة، استهدفت قوات الجيش تمركزات مليشيا الدعم السريع في أحياء المدينة القديمة، ما أدى لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان من محيط المنطقة الصناعية.

وتأثرت ولاية شمال كردفان بالحرب الدائرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.