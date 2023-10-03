نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتعال الحرب الإعلامية بين الصين وأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة رصدت في تقرير لها مساع صينية للسيطرة على مؤسسات إعلامية غير صينية بأسعار مبالغ فيها، وشرائها من شركات خاصة تعمل لدى الحكومة الصينية.

وأضاف خلال إفادته على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن التقرير الأمريكي أكد وجود مسعى صيني للسيطرة على الفضاء الإعلامي بهدف ما أسمته الولايات المتحدة "نشر المعلومات المضللة".

وأوضح أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين علاقة معقدة جدا، بل تعتبر من أعقد العلاقات الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فأمريكا تصنف دول العالم لصنفين، الحلفاء والأصدقاء، أو الأعداء والدول المارقة، والصين لا يمكن وضعها في أحد الخانتين.

وذكر أن الصين الآن في خانة منفصلة لدى الولايات المتحدة تسمى خانة "المنافس"، ولا تريد الولايات المتحدة أن تخرج هذه المنافسة عن عقالها، وألا تصل العلاقة إلى عداء، لكن في الوقت نفسه لن تسمح الولايات المتحدة للصين باستمرارها في عمليات التجسس أو أي عمليات عدائية في بحر الصين الجنوبي أو ضد واشنطن.