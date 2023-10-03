نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة على "أوباري" الليبية تسفر عن مصابين وانهيار 4 منازل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدّت السيول التي تتعرّض لها المنطقة الجنوبية في ليبيا إلى انهيار 4 منازل في مدينة أوباري، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

واستقبل مستشفى أوباري العام سيدة وابنها مصابيْن جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تتعرض منذ، مساء الأحد، إلى أمطار غزيرة.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، إصابة أحد سائقي سيارات الجهاز خلال توجّهه إلى مكان الانهيارات، حسب وكالة الأنباء الليبية.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن المياه اقتحمت عددًا من محطات توزيع الكهرباء جهد "66/220 ك.ف" هناك.

وقالت الشركة إن فرقها الفنية سارعت إلى المكان للعمل على تقييم الأضرار وبدء أعمال صيانة طارئة.