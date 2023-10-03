العالم اليوم - أدنوك للغاز ترسي عقدا بـ615 مليون دولار على بتروفاك الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - أعلنت "أدنوك للغاز"، المدرجة في سوق أبو ظبي المالي، ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة 2.26 مليار درهم (حوالي 615 مليون دولار) على شركة "بتروفاك الإمارات" لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في "مصنع حبشان لمعالجة الغاز"، وبنية تحتية من خطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك كجزء من جهود "أدنوك" لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

ويعد مشروع "حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه"، أحد أكبر المشاريع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون له القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، حيث تسعى "أدنوك" لبناء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، وستتولى "أدنوك للغاز" إنشاء المشروع وتشغيله وصيانته نيابة عن "أدنوك".

وذكرت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، بأنه سيجري إعادة توجيه أكثر من 65 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال (برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة).

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في عام 2026 حيث سيتم حقن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في حقل "باب أقصى الشمال" التابع لشركة "أدنوك البرية"، والذي يقع على بعد حوالي 150 ميلا جنوب غرب أبوظبي.