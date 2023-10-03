العالم اليوم - نظام إنذار لحماية الحيتان من الاصطدام بالسفن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - ابتكر فريق من الباحثين الأميركيين نظام إنذار لحماية الحيتان من الاصطدام بالسفن. النظام يعتمد على استخدام تكنولوجيا متقدمة كطائرات الدرونز وتقنيات الخوارزميات.

فقد ابتكر العالم الأميركي دوغلاس ماكولي رفقة زملائه نظام إنذار يضمن حماية الحيتان المعرضة لخطر الانقراض من الاصطدام بالسفن المارة.

النظام الجديد يقوم على تسجيل أصوات الحيتان القريبة عبر عوامات وطائرات درونز ثم يتم تنبيه سفن الشحن الضخمة إلى مواطن تواجد هذه الحيتان، وما على هذه السفن التي تتلقى الإنذار سوى الإبطاء من سرعتها.

ويرى مبتكر هذا النظام أنه في الوقت الذي يؤثر فيه تغير المناخ على أنماط وجداول هجرة الحيتان، فإن أدوات مثل "Whale Safe" قد تصبح أكثر أهمية في حمايتها.

وحسب أرقام وإحصائيات، يعد التصادم مع السفن السبب الرئيس في نفوق الحيتان في مناطق واسعة من بحار ومحيطات العالم نظرا لأن الحيتان دائما ما تسبح بالقرب من السطح.

ويقول الباحثون إن هناك مخاطر متعددة تهدد الحيتان أهمها حركة الشحن خصوصا إذا علمنا أنه منذ عام ألفين تضاعفت حركة مرور الحاويات في الموانئ العالمية أربع مرات تقريبا، ناهيك عن تسرب أكثر من 8 ملايين طن متري من البلاستيك إلى المحيطات كل عام كجزء من أرقام صادمة ومهولة، ناهيك عن عمليات صناعة صيد الأسماك التي تستنزف الحياة البحرية في أعماق المحيطات.

في هذا الصدد، يقول البروفيسور في جامعة كاليفورنيا دوغلاس ماكولي في حديثه لبرنامج " "الصباح" على قناة "دوت الخليج":