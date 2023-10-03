العالم اليوم - بسبب "البق الفرنسي".. المغرب يُفعل نظام اليقظة الصحية

انتم الان تتابعون خبر بسبب "البق الفرنسي".. المغرب يُفعل نظام اليقظة الصحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - فرضت إدارة ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب، الإثنين، إجراءات صارمة للتحقق من اليقظة الصحية والبيئية بعد اكتشاف شبهة وجود حشرات "البق" على متن باخرة للمسافرين قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وفي هذا السياق، تم تفعيل بروتوكول صحي صارم يشمل عمليات تعقيم وتنظيف شاملة للباخرة وحمولتها قبل استقبال المسافرين والعربات على متنها.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة انتشار حشرة "البق"، التي تشهدها بعض المدن الكبرى في فرنسا حاليًا في الأماكن العامة ووسائل النقل.

اجتماع الحكومة الفرنسية

أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها مناقشة قضية انتشار حشرة بق الفراش وسبل مواجهتها في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وبعد طلب من بلدية باريس، تعهدت الحكومة بزيادة جهودها لمكافحة انتشار هذه الحشرة.

وسيتم عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الوقائية مع مقدمي خدمات النقل، بهدف تعزيز حماية المسافرين وضمان سلامتهم قبل استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية في أقل من عام.

وأعلن وزير النقل، كليمان بون، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه سيجمع مشغلي وسائل النقل لمناقشة الإجراءات المتخذة وزيادة الجهود في خدمة المسافرين وضمان سلامتهم.

ما هو بق الفراش؟