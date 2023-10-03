نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حملة مواطن بالسعودية: سنتصدى للشائعات المغرضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فوزي بدوي مسؤول الإعلام لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في المملكة العربية السعودية التي يقيم بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم والتي يتراوح عددها حول ثلاثة ملايين مواطن: "إننا في حملة مواطن قد وضعنا خطة عمل تبدأ من اليوم، وهو اليوم التالي لإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا لولاية رئاسية جديدة".

وأضاف فوزي بدوي، أن خطة العمل التي تم رسمها بعناية فائقة وضعت عدة محاور للسير عليها جميعا في وقت واحد وفي تواز وتهدف جميعا إلى حشد المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية وحشذ هممهم للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بعدما نوضح لهم ضرورة أهمية المشاركة والأهمية القصوى لضرورة استمرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية في مصر.

وذكر مسؤول الإعلام في حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية، أن أحد أهم الملفات التي نعمل عليها هي الرد على الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن، وتفنيد الأكاذيب التي تروج لها الجماعات الإرهابية وأننا في سبيل ذلك سنصدر منشورات ترد على هذه الأكاذيب كما سنتواصل بشكل مباشر مع الفاعلين بين أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، كما سننشئ فرق عمل تقوم بهذه المهمة وتجلي الحقائق لأبناء مصر في السعودية.