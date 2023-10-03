العالم اليوم - قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف سفارة إثيوبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - اتهمت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف مباني السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، مما تسبب في "دمار هائل".

وجاء في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن طيران الجيش السوداني "قصف صباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر مباني السفارة الإثيوبية، مما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم".

وأضاف: "إننا في قوات الدعم السريع ندين ونتأسف على هذه التصرفات البربرية التي ظلت تنتهجها مليشيا البرهان باستهدافها للمنشآت الحيوية في البلاد، بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية".

وتابع: "ليس هناك توصيف لعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها مليشيات المؤتمر الوطني الإرهابي التي يقودها البرهان سوى أنها امتداد لأعمال الإرهاب التي استهدفت سفارات ومنشآت عامة نفذتها ذات المليشيات المتطرفة في الثلاث عقود التي حكمت فيها البلاد وبسببها أُدرج السودان في قائمة الإرهاب".

وأوضح البيان: "إن اقتلاع النظام البائد من جذوره هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة برمتها ويفتح المجال لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، واستعادة الحكم الديمقراطي ورفع الظلم عن الشعوب السودانية وبناء الجيش الوطني الواحد".