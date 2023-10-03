العالم اليوم - أسهم أوروبا تواصل الهبوط مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - واصلت الأسهم الأوروبية الخسائر، الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.

وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، ليحوم حول أدنى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.

وتراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 بعد أن خفض دويتشه بنك توقعاته لأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب، في حين هبطت أسهم شركة بربري البريطانية للسلع الفاخرة 3.1 بالمئة بعد أن خفضت يو.بي.إس توصيتها.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم نوفو نورديسك 1.9 بالمئة بعد أن رفضت لجنة بمكتب براءات الاختراع الأميركي طلبات من شركة ميلان للصناعات الدوائية لمراجعة صلاحية براءات اختراع لشركة نوفو تغطي المادة الفعالة في أدوية لإنقاص الوزن والسكري.