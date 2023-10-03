نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الشرطة التركية تلقي القبض على 90 شخصا للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت ‏الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 90 شخصا للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وقالت ‏وزارة الداخلية التركية، إن انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية.

