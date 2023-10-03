العالم اليوم - "COP29" سيعقد بألمانيا في حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أكدت الأمم المتحدة أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ COP29 (كوب 29) الذي يفترض أن يعقد العام المقبل في إحدى دول أوروبا الشرقية، سينظم في ألمانيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الاتفاق الإطار التابع للأمم المتحدة لفرانس برس إن القرار بشأن المكان "سيتخذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينظم في ديسمبر في الإمارات بإمارة دبي، "لكن لا موعد نهائيا" لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مجموعة أوروبا الشرقية، سيتم عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في ألمانيا، باعتبارها البلد المضيف للأمانة وستترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وتنظم هذه الاجتماعات الكبرى السنوية حول المناخ تباعا في الكتل الإقليمية الرئيسية، ويجب أن يُعقد مؤتمر الاطراف 29 لعام 2024 في أوروبا الشرقية. لكن روسيا ستعارض استضافة إحدى دول الاتحاد الأوروبي له، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما سيعيق عملية الاختيار من بين هذه الدول.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان الإمارات التي تستضيف كوب 28 عرضت استضافة مؤتمر الأطراف على أراضيها للعام الثاني على التوالي.

وأجابت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين "هذا الامر ليس حتى في خططنا".

وقال المصدر نفسه لفرانس برس إن "مسألة الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يبت فيها على أساس إجراءات اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ".

وقد استضافت بون حيث مقر أمانة اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، مؤتمرين حول المناخ يعود آخرهما (كوب 23) الى عام 2017، عندما لم تتمكن رئاسة فيجي من استقبال آلاف المندوبين لأسباب لوجستية.

كما عُقد أول مؤتمر أطراف في ألمانيا ببرلين في عام 1995.

وقال مصدر في المفوضية الاوروبية "هذه قضية تحتاج إلى حل داخلي بين أعضاء مجموعة أوروبا الشرقية. ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب للسماح باتخاذ قرار رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".