العالم اليوم - بوب دادلي: COP28 سيكون ناجحا بسبب القيادة الإماراتية الحازمة

انتم الان تتابعون خبر بوب دادلي: COP28 سيكون ناجحا بسبب القيادة الإماراتية الحازمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قال رئيس مبادرة النفط والغاز المناخية، بوب دادلي، في مقابلة مع دوت الخليج، إنه متفائل للغاية بشأن نجاح مؤتمر الأطراف COP28، بسبب القيادة الحازمة من قبل دولة الإمارات.

وأضاف أن "الدكتور سلطان الجابر (الرئيس المعين لمؤتمر COP28) يقوم بعمل رائع وأراد جمعنا هنا في مؤتمر أديبك مبكرا للنقاش حول مسار مؤتمر الأطراف المقبل".

تصريحات دادلي، جاءت على هامش مؤتمر "أديبك" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي أكد خلالها على أن العديد من شركات النفط والغاز وضعت التزامات للوصول لصافي صفر انبعاثات وتعمل على خطط لتحقيق ذلك.

وأضاف أن شركات النفط والغاز تستثمر في تحول الطاقة، وتنفق الأموال من أجل تصميم مسار خفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2050.

"أنا أعمل في مبادرة النفط والغاز المناخية التي تضم 12 شركة كبرى تعمل معا وتشارك تجاربها العملية، والنسبة العظمى منهم وضعت التزاما للحياد المناخي كما تبنت العديد من الشركات خارج المبادرة الهدف ذاته"، بحسب ما قاله دادلي.

رئيس مبادرة النفط والغاز المناخية، أشار إلى أن شركات طاقة كبيرة تنخرط بالفعل في مشروعات كبيرة لالتقاط وتخزين الكربون، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، متوقعا أن يشهد مؤتمر الأطراف COP28 التزامات أكبر من هذه الشركات في هذا السياق.

"نحن بحاجة لحلول عملية تخرج من مؤتمر الأطراف.. وأنا مسرور من أن مؤتمر الأطراف المقبل سيقدم صناعة النفط والغاز على أنها جزء من الحل"، بحسب ما قاله دادلي.

وأضاف: "سيكون هناك دور لصناعة النفط والغاز لعقود وعقود قادمة ولن يكون هناك بديل لذلك، نحن بحاجة لكافة أنواع الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وبكل تأكيد الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن "مصادر الطاقة المتجددة تشكل 5 بالمئة فقط من استهلاك الطاقة بالعالم، لذلك لا يزال أمامنا طريق طويل ولازلنا بحاجة لإبقاء الأنوار مشتعلة.. وحتى تصبح البدائل جاهزة سيستغرق التحول وقتا".