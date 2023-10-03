العالم اليوم - مصرف الإمارات يتوقع نمو اقتصاد البلاد 4.3% في العام المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.3 بالمئة في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي.

وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نموا على أساس سنوي بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5 بالمئة في نهاية 2023، ترتفع إلى 4.6 بالمئة في نهاية العام 2024، بسحب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي النفطي، توقع مصرف الإمارات أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة "أوبك+".

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات نما على أساس سنوي بنسبة 9.2 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين 10.9 بالمئة والسكن والخدمات الغذائية 7.8 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه وفقا لشركة "ريدان"، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5 بالمئة وبنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.