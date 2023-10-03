العالم اليوم - ليفربول و"الهدف الفاضح".. اجتماع حاسم وضغوط على رابطة الحكام

انتم الان تتابعون خبر ليفربول و"الهدف الفاضح".. اجتماع حاسم وضغوط على رابطة الحكام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا ستعقد اجتماعا، الثلاثاء، للنظر في طلب ليفربول بالاستماع إلى تسجيل للحوار الذي دار بين الحكام، أثناء مباراته المثيرة للجدل مع توتنهام هوتسبير، السبت.

وقدم ليفربول طلبا رسميا للاستماع إلى الحوار الذي دار بين الحكام، أثناء إلغاء هدف صحيح للفريق أمام مضيفه اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الفريق، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه كورتس جونز في الدقيقة 26، في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الكولومبي لويس دياز (34)، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل الذي أشار له "الفار".

وبعد دقيقتين سجل توتنهام هدفه الأول، ثم تعادل ليفربول، وأضاف الفريق اللندني الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة ليخرج فائزا 2-1.

لكن عقب نهاية المباراة، أقرت رابطة الحكام بوجود "خطأ بشري واضح وصريح، كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب هدف لليفربول من خلال تدخل الفار، إلا أن الأخير لم يتدخل".

وقالت "ديلي ميل" إنه من المقرر أن تعقد الرابطة اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة طلب ليفربول وتحديد موعد إصدار التسجيل الصوتي، علما أن مراجعة الواقعة لا تزال جارية.

إلا أن الصحيفة أكدت وجود ضغوط على رئيس الرابطة الحكم السابق المخضرم هاوارد ويب، تدفعه للتراجع عن الاعتراف بالخطأ، لكنها رجحت أن يحصل ليفربول في النهاية على التسجيل.

والأحد، أكد ليفربول في بيان بكلمات قاسية وهجومية، أنه يريد "استكشاف مجموعة الخيارات المتاحة"، واعتبر أنه "من الواضح أن قوانين اللعبة لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، الأمر الذي يقوّض النزاهة الرياضية".

وكانت رابطة الحكام أوقفت حكمي "الفار" دارين إنغلاند ودانيال كوك لما تبقى من مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي، على خلفية الهدف الملغى.

ويعرب عدد من المسؤولين في أندية أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز عن استيائهم المتزايد بشأن هذا الجدل، مع شعور بأن ليفربول "يجب أن يتقبل حدوث الأخطاء"، وفق صحيفة "إندبندنت".

فبينما كان هناك تعاطف مبدئي مع ليفربول بشأن حجم الخطأ، فإن قوة بيان النادي "أزعجت مسؤولي الأندية الأخرى" حسب الصحيفة البريطانية.