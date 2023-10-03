نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تشهد نهضة حقيقة.. سيدة نمساوية تزور مصر منذ ٣٠ عام تدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السيد إليكا عدوي النمساوية وزوجة عادل عدوي نمساوي من أصل مصري إنها تتابع الانتخابات الرئاسية في مصر.



وأضافت السيدة النمساوية التي تزور مصر كل عام أكثر من مرة نتيجة لزواجها من نمساوي من أصل مصري، أنها تلاحظ دون أي عناء الفرق الهائل في مصر بين عهد الرئيس السيسي والعهد السابق وأن هناك نهضة هائلة في مصر في العشر سنوات الأخيرة التي تولى فيها الرئيس السيسي.

وذكرت أن البنية التحتية التي تم إقامتها في مصر تتفوق على نظيرتها في بعض الدول الأوربية، وأن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر مدن عصرية لا تقل عن مدن الدول الأوروبية، ولذلك فهي أدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.

ومن جانبه توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الذي نقل عن السيدة النمساوية هذه التصريحات؛ أن هذه شهادة من أوروبية ليس لها أي مصلحة وتذكر ما شاهدته بأم عينها.