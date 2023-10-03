العالم اليوم - عقوبة إضافية على حكمي "الفار" بعد هدف ليفربول الملغى

انتم الان تتابعون خبر عقوبة إضافية على حكمي "الفار" بعد هدف ليفربول الملغى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 04:23 مساءً - أعلنت رابطة الحكام الإنجليزية، الثلاثاء، أن حكمي "الفار" المسؤولين عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز، لن يشاركا في إدارة أي مباريات بالجولة المقبلة من البطولة.

وأقرت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز الملغى، وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول، الذي خسر مباراة السبت أمام مضيفه اللندني 1-2 في الثواني الأخيرة.

والأحد أعلنت رابطة الحكام استبعاد حكمي "الفار" دارين إنغلاند ودانيال كوك من إدارة مبارياتهما يومي الأحد والإثنين الماضيين، عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف.

كما لم تتضمن قائمة حكام مباريات الجولة المقبلة، مطلع الأسبوع، اسميهما أيضا، في تمديد للعقوبة.

والأحد أصدر ليفربول بيانا قال فيه إنه من الواضح أن "قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح، وهو ما قوّض النزاهة الرياضية"، وأضاف أنه "سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة".

واختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول والحكم الرابع مايكل أوليفر، للمشاركة في إدارة مباريات الجولة المقبلة.