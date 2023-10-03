مقتل 29 جندياً بهجوم مسلح في النيجر

مقتل 29 جندياً بهجوم مسلح في النيجرأعلنت وزارة الدفاع النيجرية اليوم الثلاثاء مقتل 29 جندياً غرب البلاد، في هجوم شنه متشددون مشتبه بهم.

وقالت الوزارة في بيان متلفز أن "مفرزة من قوات الأمن تعرضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقد نفذه أكثر من 100 إرهابي، تم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".

وأضافت أن "الحصيلة الأولية" تفيد بأن 29 جنديا سقطوا ، وقد تقرر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.

كما أسفر الهجوم، وفقا للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح.

وأكدت الوزارة في بيانها مقتل عشرات المتشددين خلال صد الجيش للهجوم.