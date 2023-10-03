العالم اليوم - تحذير.. الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح صوتيا

انتم الان تتابعون خبر تحذير.. الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح صوتيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:20 مساءً - يقع كثيرون في فخ الاحتيال الرقمي مع التطور السريع الذي يشهده قطاع البنوك مما يحتم على المستخدم التسلح بأدوات رقمية تحصنه ضد الاحتيال.

ويشير الخبير المالي مصعب قصراوي لـ"شبابي لايف" على "دوت الخليج" إلى أن الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة يتم فيها نسخ واستخدام الأصوات للاحتيال على المستخدمين بضرورة تحويل مبالغ مالية لذويهم.

ويطرح قصراوي 3 خطوات مهمة لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي:

يلعب المحتالون على الجانب العاطفي حيث يستخدمون مصطلحات مثل: يجب تحديث بياناتك الآن – لم تحدث بياناتك الآن ستخسر حسابك".. ويجيب مصعب أنه ليس هناك حالة تستدعي تحت أي ظرف من الظروف الافصاح عن بياناتك على الهاتف، لذلك لا تستجب لهذا الضغط النفسي الذي يمارس عليك. أنهي المكالمة مع الشخص وقم بالاتصال بالبنك الخاص بك وتأكد من ضرورة تحديثك لبياناتك من خلال القناة الصحيحة. في حالة وجود تطبيق إلكتروني للبنك الخاص بك تواصل مع بنكك للتحقق وتقديم شكوى تفيد بتعرضك لمحاولة احتيال.

بنوك النيو هل هي فعلا العصر الجديد للأسواق المالية؟

بنوك النيو هي بنوك مستقلة وتعمل افتراضيا على شبكة الإنترنت بشكل مباشر وحصري دون تواجد مادّي لأي فروع على أرض الواقع.

ويضيف قصراوي أن هذه البنوك توفر خدماتها المصرفية بشكل كامل من خلال تطبيقات الهاتف ومن مميزاتها أن تكلفة خدماتها بسيطة وعملياتها آمنة وسريعة.

صناعة محتوى عن البنوك.. ليس مستحيلا

قد يعتقد البعض أن طرح ومناقشة أي معلومات عن البنوك أمر معقد ويصعب شرحه وتبسيطه لذلك يجيب قصراوي بأن التحدي الحقيقي، الذي واجهه وتمكن من اجتيازه هو تبسيط المعلومات البنكية واختزالها في أقل من دقيقة وبشكل يمكن لأي شريحة عمرية فهمه.

ويضيف أن كثير من متابعيه شاركوه بمدى استفادتهم بمعلومات طرحها في محتواه وساهمت في رفع وعيهم البنكي وزيادة فرصهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة.

البطاقة الائتمانية.. ليست ورطة

يسلط الخبير المالي الضوء على تبعات الاستخدامات الخاطئة للبطاقات الائتمانية والتي من بينها توحيد الرقم السري للبطاقات لسهولة تذكرها بأن الاستعمال الأنسب:

تغيير الأرقام السرية لكل بطاقة بأرقام مميزة يمكن تذكرها مثل تاريخ الميلاد أو المناسبات الهامة في حياة الشخص التي سيكون من السهل ربطها بهذه الأرقام. تغيير البطاقة بشكل دوري حتى لا يفاجئ المستخدم بوجودها على مواقع تقوم بعمليات سحب صغيرة لا يمكن ملاحظتها أو تعقبها. تفادي إعطائها للأطفال عند الشراء أونلاين واستبدالها بالبطاقة مسبقة الدفع حيث يمكن التحكم في المبلغ الذي سيتصرف فيه الطفل دون تخطي حد البطاقة المستخدمة. تجنب السحب المالي على حد البطاقة الائتماني لأن الفائدة على المبلغ قد تتجاوز في بعض الأوقات مبلغ القرض في حال تراكمت. استخدام البطاقة في عمليات الشراء الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية أو الأقساط المدرسية لأنها ستتحول لنقاط يمكن استبدالها بتذاكر طيران أو دقائق هاتفية؟ عند ضياع البطاقة أو في حال الشك في أي معاملات عليها إبلاغ البنك فورا لتتبع العملية أو إيقاف البطاقة.

شبابي لايف

"دوت الخليج" بالتعاون مع تيك توك أطلقت "شبابي لايف"، وهي سلسلة حوارات مباشرة مع خبراء من العالم العربي للحديث عن صناعة المحتوى الهادف وأمور شبابية أخرى أسبوعيا مع إيمان خطاب على منصة تيك توك.