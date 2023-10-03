العالم اليوم - مصر.. حريق ضخم يلتهم سوقا عمره 70 عاما في السيدة زينب

انتم الان تتابعون خبر مصر.. حريق ضخم يلتهم سوقا عمره 70 عاما في السيدة زينب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - التهم حريق ضخم عشرات المحال والأكشاك، في سوق تجاري بحي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة، الثلاثاء، حسبما أكد مسؤول محلي لموقع "دوت الخليج".

وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق الذي نشب في سوق تجاري عمره نحو 70 عاما ملاصق لمسجد السيدة زينب، وأسفر عن خسائر مادة بملايين الجنيهات، مع إصابات بشرية طفيفة باختناقات نتيجة الأدخنة الكثيفة.

ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع الموقف، وكذلك انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات المحلية لموقع الحريق.

ويأتي حريق سوق السيدة زينب، بعد 24 ساعة من الحريق الضخم الذي تسبب في تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر، وتسبب في إصابة العشرات، وتحقق النيابة العامة في أسبابه.

وتحدث رئيس حي السيدة زينب هشام أبو المكارم عن الحريق، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، قائلا: