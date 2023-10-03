العالم اليوم - الوظائف الشاغرة بأميركا تقفز إلى 9.6 مليون متجاوزة التوقعات

انتم الان تتابعون خبر الوظائف الشاغرة بأميركا تقفز إلى 9.6 مليون متجاوزة التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 08:14 مساءً - زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة، الثلاثاء، إن فرص العمل أو الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليونا في اليوم الأخير من أغسطس.

وعُدلت بيانات يوليو بالرفع لتظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا وجود 8.800 مليون فرصة عمل في أغسطس.