العالم اليوم - أوغندا تستهدف استثمار 20 مليار دولار بقطاع النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - قالت الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية "UNOC"، بروسكوفيا نابانيا، إن بلادها تستهدف ضخ استثمارات بقطاع الغاز والنفط تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية النشاط الصناعي.

وأضافت نابانيا، في مقابلة خاصة ضمن برنامج "عالم الطاقة" على دوت الخليج، أن أجندة التنمية في أوغندا ترتكز على استخدام مواردها من النفط والغاز، من أجل تنمية قطاع التصنيع، ونقل البلاد من دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل أو حتى أفضل من ذلك.

"نعمل على تطوير أنشطة المنبع والتكرير وتطوير خط أنابيب نفط شرق إفريقيا، وإنشاء محطات تخزين، وتطوير مجمع صناعي يعتمد على الوقود، وهذا سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات والاقتصاد، ويساهم في توفير فرص العمل ويوفر أمن الإمدادات"، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لشركة "UNOC".

وأشارت نابانيا إلى أن مستويات فقر الطاقة في إفريفيا وأوغندا على وجه الخصوص لا تزال مرتفعة. وأوضحت أن "42 بالمئة فقط من إفريقيا ومن أوغندا تصلها الكهرباء، وبحلول عام 2030 نريد رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90 بالمئة".

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "UNOC"، على ضرورة تأمين إمدادات المنتجات البترولية لأوغندا، مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، عن طريق استخدام التكنولوجيات الحديثة بما في ذلك التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

"نعم، نحن ندرك حقيقة أن النفط والغاز في أوغندا سيلعبان دورا حاسما في دفع أجندة التصنيع، مع العديد من الفوائد الاقتصادية، ولكن في نفس الوقت لا يمكننا أن نخجل من حقيقة أننا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل يراعي الحفاظ على المناخ"، بحسب ما قالته نابانيا.

وأشارت إلى أن النفط والغاز سيلعبان دورا أساسيا في النظام الاقتصادي وفي مزيج الطاقة إلى جانب الطاقة المتجددة، ومن ثم فإن هيكلة الحلول لمواجهة التغير المناخي لا يمكن أن تتم بدون إشراك صناعة النفط والغاز.

"من المهم أن يُنظر إلى صناعة النفط والغاز على أنها رائدة في التغيير بدلاً من النظر إليها كجزء من المشكلة، خاصة أن هناك جهود بالفعل لتكوير التكنولوجيات الخاصة بخفض الانبعاثات.. لذا فإنني أنظر إلى COP28 كمنبر لتبادل الخبرات وتبادل المعرفة للتوصل إلى حلول موحدة حول المناخ"، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية "UNOC".

وأضافت: "لابد أن يكون لدينا جميعا صوت موحد لأن تغير المناخ يؤثر علينا جميعا.. لن يؤثر ذلك على صناعة النفط والغاز فقط.. إنما هو عمل موحد للجميع".