التحقيق في وفاة 12 رضيعاً هندياً

التحقيق في وفاة 12 رضيعاً هندياًتوفي ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم 12 رضيعاً خلال يوم واحد، داخل مشفى بولاية مهاراشترا الهندية وسط اتهامات بالإهمال.

ونقلت وكالة أنباء "إيه إن آي" الهندية اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في المشفى قولهم: "إن الرضع لقوا حتفهم وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند".

بدوره قال مدير المشفى شيامراو واكودي: إن 12 مريضاً من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة، من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي".

وفتحت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم تحقيقاً في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.