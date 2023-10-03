العالم اليوم - "واقعة البصق" تثير غضبا في القدس.. ونتنياهو يعلق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:21 مساءً - أثار مقطع مصور يظهر يهودا متشددين وهم يبصقون على الأرض بجانب موكب للمصلين المسيحيين الأجانب في القدس، غضبا شديدا وموجة من الإدانة شارك بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعربت الأقلية المسيحية في المدينة عن أسفها لواقعة البصق، باعتبارها الأحدث في موجة مثيرة للقلق من الهجمات ذات الدوافع الدينية. ولقيت هذه الخطوة انتقادا وإدانة، الثلاثاء، من نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار خرين. وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إسرائيل ملتزمة تماما بحماية الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان". وأضاف: "أدين بشدة أي محاولة لترهيب المصلين، وأنا ملتزم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضدها". وتابع أن "السلوك المهين تجاه المصلين تدنيس للمقدسات وهو ببساطة غير مقبول. لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال العداء تجاه الأفراد المشاركين في العبادة".

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